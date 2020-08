Kaz Hawkins – Memories Of

Toen ik in het begeleidende schrijven bij de cd las dat dit een eerbetoon was aan Etta James had ik iets van ‘oké, weer zo één’. Maar na het beluisteren van de cd moet ik toegeven dat ik er nu anders over denk.

Eerst iets over Kaz Hawkins, afkomstig uit Noord-Ierland. Enkele jaren geleden is zij verhuisd naar Frankrijk en inmiddels grossiert zij in prijzen, nominaties en aanbevelingen. Eén van haar projecten was de theatershow ‘Memories Of Etta James’, waarmee zij in Frankrijk en de rest van Europa al behoorlijk naam maakte. Uit deze show is het huidige album ‘Memories Of’voortgekomen.

Op de cd treffen we tien nummers aan, die we kennen van de Etta James. Het begint met ‘Something’s Got A Hold On Me’, waarmee meteen een krachtig en indrukwekkend visitekaartje wordt afgegeven. En de rest van de cd is niet minder sterk. De hele zaak swingt als een tierelier met nummers als ‘I Just Want To Make Love To You’, een spetterend ‘Tell Mama’ en een prachtig ‘Miss Pitiful’. Dat mevrouw Hawkins niet alleen kan brullen als een leeuw laat zij horen in de ballad ‘Blind Girl’ en het overbekende ‘At Last’, waarin zij de gevoelige Kaz uit de kast trekt.

Er zijn veel artiesten die Etta James hun voorbeeld noemen en haar nummers uitvoeren. Kaz Hawkins behoort tot de beste ervan. Prima album. (8/10) (Eigen productie)