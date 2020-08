Goed nieuws: het kunstenfestival Festival De Oversteek gaat door en wel op zondag 6 september. Eindelijk weer theater, muziek, dans, beeldende kunst op maar liefst twintig bijzondere buitenlocaties aan de Waal. Het festival trapt voor de twaalfde keer op rij het culturele seizoen af in Nijmegen-Noord.

Programma

Op deze eerste zondagmiddag in september biedt Festival De Oversteek een divers programma met muziek, theater, dans, literatuur, performance en alles ertussenin. Publiek maakt letterlijk de oversteek naar vaak onbekende acts en voorstellingen. Maak kennis met muziektheater De Plaats, dansformatie 2DEFORM, singer-songwriter en stadsdichter Iris Penning (in 2019 winnaar van de Belgische Nekka-wedstrijd), het spraakmakende komedie goochel duo Magic Tom en Yuri die in een recordtempo de Nederlandse podia veroveren, de poëtische singer-songwriter uit Oss, Robin Borneman en de 16-jarige Olaf Putker met stille folk liedjes tot grootstedelijke Americana-bangers. Ook voor de kinderen is er meer dan genoeg te beleven zoals de familievoorstelling Op Zoek Naar Een Oom, geïnspireerd op het gelijknamige kinderboek van Jan Blokker.

Verrassend en veilig

Programmeurs Sam Stobbelaar, Xavier Teerling en Rico Neeter lichten het programma toe: ‘Een bijzonder jaar en dus ook een bijzondere editie van festival de Oversteek. Tijdens ons festival kom je sowieso al op mooie, verrassende plekken terecht waar je kunt genieten van kleine try-out, voorstellingen die gemaakt zijn voor de locaties, zonder filter en recht op de huid worden geserveerd. Dat is deze editie wel meer dan ooit. Kleiner, intiemer en hoe gek het ook mag klinken, op anderhalve meter afstand misschien wel dichterbij dan ooit. Met een klein gezelschap zit je er met al je zintuigen bovenop. Smelt samen met het landschap en met de voorstellingen. Slurp de sfeer en dein mee op de golf van muziek, dans en theater. Buiten zijn was nog nooit zo fijn, voor groot én klein. Want ook voor de jongste festivalvrienden hebben we een fijn pakketje samengesteld, uiteraard ingevlochten in de prachtige omgeving van Nijmegen-Noord. Verrassend en veilig.’

Beeldende kunst: Expeditie Noord Derde Wal

Een vaste waarde op Festival De Oversteek is Expeditie Noord. Jaarlijks nodigen zij talentvolle kunstenaar uit om hun werk te presenteren gedurende het festival. Dit jaar kom je werk tegen van Anouschka Pessy, Chantal van Lieshout, Derk Muller, Peer Vink, Maarten Bel, Hessel Josemans en Eef Veldkamp. Zij laten zich inspireren door het rijke rivierenlandschap van Nijmegen-Noord.

Atelier TAW: werkplaats voor dans en theater

Voor Atelier TAW zijn dit jaar zeven jonge (groepen) makers aan de slag met een nieuwe, korte voorstelling op een door hen gekozen locatie in Nijmegen-Noord. ‘We zijn bij de selectie van Atelier TAW eigenlijk niet op zoek naar een overkoepelend thema, maar ik zou zeggen dat er in alle voorstellingen een streven naar zelfspiegeling zit. Wie dacht in te zijn voor een luchtig programma hoeft daarbij niet te schrikken: er wordt desondanks gewoon gefeest en grappen gemaakt dus de zwaarte kan hem louter in de fietstocht gaan zitten. De mediums zijn dit jaar behoorlijk divers, dus wie zoekt zal vinden,’ aldus Producent Zoë Huisman. Alle zeven acts worden zondag 6 september gepresenteerd.

Spannende locaties

Festival de Oversteek 2020 brengt publiek langs veel bijzondere, vaak onbetreden locaties aan de oevers van de Waal. Maak je op voor een sfeervolle wandeling of fietstocht langs goed verscholen waalstrandjes, boomgaarden aan de Waaldijk, schemerige mangrovebosjes, historische tuinen, kazematten en oude dijkhuisjes. In verband met de Covid-19 situatie vinden alle voorstellingen dit jaar in de openlucht plaats.

Tickets

In verband met een vastgesteld maximumaantal bezoekers per locatie en het registreren van alle bezoekers is het kopen van een ticket vooraf verplicht. Dit doe je online via de webshop. Vervolgens wordt er aan de hand van 5 rondes een eigen route bepaald. Voor meer informatie over het kopen van tickets kijk dan op de website van het festival.