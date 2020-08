Stevie Ray Vaughan Undercover naar De Bosuil

De in 2020 alweer 30 jaar geleden tragisch om het leven gekomen Texaanse gitarist/zanger Stevie Ray Vaughan en zijn band Double Trouble staan voor dampende blues en zware shuffles vol vuige gitaarsolo’s, beukende drums, een scheurende Hammond en smekende zang. Dat is precies waar de leden van Stevie Ray Vaughan Undercover van houden, dus stelden ze een band samen waarmee het fantastische repertoire van ‘SRV’ gevierd wordt. Denk aan ‘Pride And Joy’, ‘Cold Shot’, ‘Tightrope’, ‘Texas Flood’, ‘Scuttle Buttin’ en vele andere klassiekers, gespeeld door een retestrakke band in een topbezetting met een grenzeloze liefde voor de songs van deze blueslegende.

Line-up:

Rob Winter (Robby Valentine, Kayak) – Gitaar

Ruben Mulder (Roadhouse, Captain Darlin’) – Hammond

Rick Nieuwenhuizen (Johnny Laporte, Ruben Hoeke) – Bas

Fokke de Jong (King of the World, Normaal) – Drums

Martin van der Starre (Woodstock the Story, Symfo Classics) – Zang

Stevie Ray Vaughan Undercover staat op 2 oktober in De Bosuil in Weert.