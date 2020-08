Huub van der Lubbe geeft extra show in Openluchttheater De Goffert

Huub van der Lubbe komt in zijn eentje naar Openluchttheater De Goffert. Hij zingt, zichzelf begeleidend op gitaar, toepasselijke liedjes uit zijn solo-repertoire, liedjes van Concordia en nieuw werk. En vast ook een enkel Dijklied. Net wat er in hem opkomt. Misschien draagt hij wel voor uit zijn recent geschreven reeks Decoronade-gedichten. Wie weet… Het zijn rare tijden, het is een vreemde wereld. Huub van der Lubbe in Nijmegen.

Op 2 september staat Huub van der Lubbe in het Openluchttheater De Goffert in Nijmegen. De eerste show is uitverkocht, vandaar dat er nu een tweede show is aangekondigd om 22.00 uur.