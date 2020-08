Dreampop trio ViVii is terug met nieuwe single ‘Summer Of 99’

Na de release van hun titelloze debuutalbum in maart 2019, optredens op Eurosonic en in Paradiso, en meer dan 13 miljoen streams, is het Zweedse dreampop trio ViVii nu terug met de nieuwe single ‘Summer Of 99’. Het is de eerste single van hun aanstaande tweede album, gepland voor het voorjaar van 2021. ‘Summer Of 99’ komt op 26 augustus uit via Dumont Dumont (bekend van Sean Christopher, Charlie Cunningham, RY X, Josin).

De vorige vijf single releases van ViVii hebben allemaal de top 5 bereikt van de Hype Machine-hitlijst, ‘And Tragic’ en ‘Suckerpunch’ behaalden de eerste plaats. In Nederland werd de band opgepikt door onder andere 3FM, 3voor12 en 2metersessies.

Het bekende en veelgeprezen ViVii geluid is weer te horen op ‘Summer Of 99’. Lichtvoetige klanken zwellen geleidelijk aan naar een helder en sprankelend synth-pop geluid.

Beluister ‘Summer Of 99’ hieronder:

Caroline en Emil zijn geboren en getogen in de Zweedse kuststad Göteborg, en ontmoetten elkaar op een zomerkamp voor kinderen. Daar ontstond de basis voor een levenslang bondgenootschap dat decennia later nog even sterk is. Vriendschap groeide uit tot romantiek en in hun late tienerjaren vormden ze een stel. Toen ze begin twintig waren, zijn ze getrouwd.

Na een aantal jaar internationale muzikale avonturen beleefd te hebben (onder andere on the road in Amerika met soulartiest Tye Tribbett) keerden Caroline en Emil terug naar Zweden. Al snel volgde gezingsuitbreiding, en werd ook ViVii geboren. Verrassend genoeg heeft de komst van de kinderen de muzikale ambities niet laten ontsporen – integendeel. “Toen de kinderen geboren werden, kwamen we juist aan schrijven en opnemen toe”, legt Emil uit. “Met hun geboortes kwam er ook structuur in ons leven. We wisten dat we het nu écht moesten gaan doen.”

Het duo ging aan de slag met hun eigen stijl, waarbij ze geluiden en melodieën lieten versmelten en inspiratie putten uit de muziek van hun jeugd: de oude deuntjes die kraakten op de vinylplaten van grootouders, kerkliederen, indiepop juweeltjes, klassieke muziekstukken (“Bach, natuurlijk.”) en gospelkoren. De komst van producer Anders Eckeborn tilde ViVii naar een hoger niveau. “Anders is geweldig, er is geen geluid waar hij niet van houdt. Voordat hij erbij kwam, werkten we eeuwen aan onze muziek, we namen veel te veel tijd. Toen we Anders erbij betrokken, werd het gemakkelijk, we zijn alle drie traag, maar samen komen we toch tot prachtige resultaten. Hij groeide langzaam maar zeker uit tot onze producer en een derde lid van ViVii”, vertelt Caroline.