And Also The Trees viert 40e verjaardag met re-issue van debuutalbum uit 1984

Ter ere van hun 40-jarig jubileum brengt Britse post-punkband And Also The Trees zijn titelloze debuutalbum opnieuw uit in een speciale geremasterde editie op cd en dubbel lp. De release is op zaterdag 29 augustus via Gentlemen Recordings.

Debuutalbum werd meteen post-punkklassieker

Het debuutalbum werd in 1983 in Londen opgenomen. Het werd geproduceerd door Laurence Tolhurst van The Cure, met wie ze toerden tijdens de beginjaren van de band. And Also The Trees kreeg dan wel een cultstatus in landen als Frankrijk, Duitsland en Japan, maar het kreeg nooit de sterrenstatus van hun collega’s en vrienden van The Cure. Een bewuste keuze van de band, die het belangrijker vond om zichzelf met elk album opnieuw uit te vinden.

Uiteindelijk wordt hun debuutalbum door velen beschouwd als een post-punkklassieker. Nu, 37 jaar later, is de audio van de opnames uit 1983 opnieuw gemixt. “Uitmuntend”, zo zeggen de bandleden zelf. De productie is gepolijst en zeer nauwkeurig uitgevoerd, waarbij de jeugdige energie en rauwe passie van And Also The Trees perfect is vastgelegd.

Extra nummers voor het eerst op LP en CD

Op de geremasterde versie staan extra A- en B-kanten van hun eerste twee singles ‘Shantell’ en ‘The Secret Sea’. Dit zijn debuutopnames uit 1981 die zijn gemixt door Robert Smith en Mike Hedges. Deze kwamen toentertijd op de in eigen beheer uitgebrachte cassette ‘From Under The Hill’.

Nu komt deze voor het eerst op vinyl en cd beschikbaar. Beiden voorzien van een boekje met nieuw artwork, liner notes en foto’s. Het vinyl bevat ook nog een downloadcode. Voor zowel de verzamelaars als voor fans van And Also The Trees en The Cure een onmisbaar exemplaar! Maar ook voor de nieuwe ontdekker is dit een mooie aanwinst.