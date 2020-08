Donker Oss brengt nieuw album uit

Bijna tien jaar na het verschijnen van hun eerste album brengt hiphopgroep Donker Oss een vervolg uit. Net als de eerste release telt het album 11 nummers. Lofzangen en afbranders die raken aan het leven in het Brabantse Oss, de bakermat van de Socialistische Partij, de anticonceptiepil, nepboter en je rookworst. Zo bijt MC Schwarzkopf de luisteraar toe wanneer de eerste drumbeat van de plaat inzet:

“Wat weet jij van dit? Zwart op wit.

0412? Helemaal niks.

Diep verstrikt; geschiedenis.

Houdt die mondjes dicht tot we in de kist.”

Het geluid van Donker Oss wordt vaak gekarakteriseerd als ‘Boombap’ of 90’s rap, maar producer Royal With Cheese is ook niet vies van live instrumentatie om het geheel van geluidssamples een knisperend randje te geven. Tegelijk met het album verschijnt ook de instrumentale versie.

Begin 2011 bracht Donker Oss hun eerste album uit, in 2012 de ‘Donker Oss Deluxe EP’ en het jaar daarop het ‘D.O.R.C.’ verzamelalbum. In de tussentijd bracht Royal With Cheese een aantal albums uit in samenwerking met o.a. groepslid Schwarzkopf, producer INF en woordkunstenaar Marco Martens. ‘Donker Oss 2’ is nu uit.