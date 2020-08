B-LINQ ft. Mega Master (K-LIBER), Timbo, Logisch, Revo komen samen met een nieuwe track, ‘We gaan los’. R&B met een snufje bubbling en hiphop, samengebracht op een track waarop je niet stil kan blijven zitten. Na een aantal optredens waar producer/dj B-LINQ, Mega Master van de groep K-LIBER trof, ontstond het idee om samen een track op te nemen en de oude stijl van toen een beetje te mixen met de stijl van nu.

Hieruit kwam het nummer ‘We gaan Los’, een heerlijke club plaat waarbij ook meerdere rappers van deze tijd werden gehaald om de plaat nog net dat beetje meer energie te geven. “Samen met Timbo, Logisch en Revo is er een plaat gekomen over het beeld dat mensen toch al snel hebben bij de VIP area in een club.”, aldus de van Texel afkomstige B-LINQ. Het is dan ook een kleine knipoog naar de tafels vol met flessen en de flitsende selfie camera’s.

Het nummer is een van de meest zomerse tracks van het moment, waarbij de dansvloer compleet los zal gaan. Lekker!