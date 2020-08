Wille & The Bandits komen naar De Bosuil

Wille & The Bandits keren terug naar Weert in 2020 met een gloednieuwe line-up die hun immense en meeslepende geluid nog krachtiger maakt door van een trio naar een viertal te gaan.

De band zal nu een schreeuwende Hammond-orgel en een tweede gitaar hebben.

Wille wordt bijgestaan ​​door Finn McAuley (drums & percussie), Harry Mackaill (bas, ukelele & zang en Matthew Gallagher (keyboards, gitaren, percussie & zang).

Allemaal indrukwekkende muzikanten!

Wille & The Bandits slagen erin om muzikale diversiteit te omvatten, wat hun muziek zo aantrekkelijk maakt.

Ze adopteren de muzikale essentie en nostalgie van de late jaren 60 en 70 en mixen rock ‘n roll met een eigentijdse benadering, waarbij ze elementen van wereldmuziek en dansmuziek combineren, wat allemaal iets unieks creëert.

Wille & The Bandits heeft getourd met onder meer Deep Purple, Status Quo, Joe Bonamassa, het John Butler Trio en Warren Haynes en afgelopen jaar stonden ze met verve op het Bospop festival in Weert.

Op 11 oktober staan Wille & The Bandits in De Bosuil in Weert.