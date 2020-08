Emma Swift – Blonde On The Tracks

De in Australië geboren Emma Swift woont nu alweer een aantal jaar in Nashville van waaruit zij zowel als soloartiest en als begeleider de wereld heeft rondgereisd. Haar eigen output op de plaat is tot nog toe vrij beperkt gebleven. In 2014 verscheen een EP, die later door een paar singles werd opgevolgd. En nu is er een complete cd, waarin Swift een achttal nummer van Bob Dylan vertolkt. Weer één, zal de luisteraar denken, want door wie is Dylan in de afgelopen zestig al niet vertolkt? Nu hebben vertolkingen van Dylan-nummers het voordeel – buiten het feit dat het oorspronkelijk materiaal in de regel erg goed is – dat niemand klinkt als Dylan. En dat geldt zeker voor Emma Swift.

De titel verwijst natuurlijk naar het bekende Dylan-album uit 1975, waarvan twee nummers overigens hier worden vertolkt. De acht gekozen nummers zijn zeker niet de bekendste nummers, wat dit album sowieso interessant maakt. Muzikaal wordt Swift hier gesteund door haar partner, gitarist Robyn Hitchcock en daarnaast Patrick Sansone (gitaar, toetsen, bas, percussie), Thayer Serrano (pedal steel), Jon Estes (bas) en John Radford (drums). Het resultaat mag er zijn. Swift heeft een mooie, heldere stem en met haar band geeft ze een geheel eigen geluid aan de nummers. Een bijzondere vermelding verdienen mijn inziens het erg mooie ‘I Contain Multitudes’ en de afsluiter ‘You’re A Big Girl Now’. Een prima plaat. (7/10) (Continental Record Service)