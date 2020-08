Eelke Kleijn draait 9-uur durende set voor de virtuele editie van Burning Man

Op 4 september draait de Nederlandse DJ en producer Eelke Kleijn een 9-uur durende set voor de online editie van Burning Man: Multiverse, in de Amsterdamse Marktkantine. Voor het eerst in haar geschiedenis verplaatst Burning Man het festival naar een virtuele wereld. Waar voorheen eerder alleen een beperkt aantal bezoekers kon komen, stelt Burning Man zich met een virtuele editie open voor een miljoenenpubliek.

Eelke Kleijn is een waar boegbeeld voor Burning Man geworden, na zijn ongeziene Mayan Warrior set in 2018. In samenwerking met De Marktkantine biedt Eelke Kleijn een select gezelschap de mogelijkheid hierbij aanwezig te zijn. Eelke Kleijn zal zijn Burning Man set draaien in De Marktkantine, waaruit het direct gelivestreamd wordt naar het online platform van Burning Man. De Nederlandse DJ zal virtueel in de welbekende Incendia Dome van Burning Man te zien zijn. Bezoekers kunnen vanaf 30 augustus de gratis app downloaden waar het complete Burning Man festival te volgen is.

Eelke Kleijn’s set wordt opgesplitst in twee tijdslots, met een eerste shift van 14.00 tot 18.00 en een tweede shift van 19.00 tot 23.00 uur CET. Met de nieuwste tracks van het aankomende album op 25 september, belooft het een unieke avond te worden, waar Eelke Kleijn een select gezelschap een live experience biedt en het magische Burning Man in de Amsterdamse De Marktkantine in spotlights zet.

Burning Man 2020 zal het grootste virtuele kunst- en muziekfestival in de geschiedenis worden. Het festival loopt tegelijk met het oorspronkelijke geplande Burning Man dat normaliter bij Black Rock Desert in Nevada wordt georganiseerd en zal van 30 augustus tot 6 september een week lang, 24 uur per dag (PST) te zien zijn. Het platform houdt rekening met de tijd en zet een realistische ervaring neer: het heeft een dag en nacht, met zonsopgangen en zonsondergangen. Om de virtuele ervaring bij te kunnen wonen dien je te RSVP’en.