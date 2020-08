Lowlands volgend jaar op 20 + 21 + 22 augustus

Op 20 + 21 + 22 augustus 2021 vindt Lowlands weer plaats en hopelijk zien we elkaar dan allemaal weer in Biddinghuizen! Meer informatie over het programma en de kaartverkoop volgt later. Op de hoogte blijven van het laatste LLow-nieuws, programma-aankondigingen en ticketinformatie? Volg Lowlands dan op Instagram, Facebook en Twitter.

THE OPPOSITES EERSTE HEADLINER LL21

Tijdens Lowlands free:united maakten The Opposites bekend dat ze naar Lowlands 2021 komen. Sterker nog: met hun vlammende nederhopshow vol hits, bangers en intense hiphopsmartlappen zijn ze de eerste headliner voor volgend jaar.

Afgelopen week speelde Eefje de Visser op een leeg Lowlandsterrein haar show voor een handjevol lucky 3FM-luisteraars. Gelukkig is de zeer intieme show nu wel voor iedereen terug te zien.