Baroeg Open Air 2020 gaat door als online festival

Een dikke maand geleden liet de organisatie van Baroeg Open Air weten dat het festival verplaatst wordt naar 11 september 2021 vanwege de overheidsmaatregelen rondom Covid-19. De organisatie heeft het plan opgevat om zaterdag 12 september 2020 niet helemaal ongemerkt voorbij te laten gaan. BOA 2020 beleeft alsnog haar doorgang in de vorm van een online evenement.

Op 12 september 2020 streamt Baroeg non-stop muziek met live shows van bands die dit jaar zouden spelen op de BOA Talent Stage of bij de Plee Sessies: Skapiche?!, All Doomed, De Dood, Menacer, Paterzonen en Deathisfaction. Op momenten dat er geen band speelt, krijg je te maken met Baroeg-dj’s en gastdraaiers, waaronder dj’s Okkie en Gareth (a.k.a. DJ Thrasher van PRSPCT). Zij serveren onder meer stevige festivalbangers die bij een van de vorige dertien BOA-edities het Zuiderpark deden beven. Ook is de vaste Baroeg Open Air presentator, Deef de Kanarie, aanwezig om de boel aan elkaar te praten.

Het online festival is op 12 september van 12:00 tot 23:00 uur gratis te volgen via het Twitch account van Baroeg.