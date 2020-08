Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Deep Purple.

Deep Purple, bestaande uit Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse, Jon Lord en Ian Gillan gaven op 8 april 1995 een optreden in India. De opnames zijn gemaakt door de Indiase tv en bevatten hits als ‘Child In Time’ en natuurlijk ‘Smoke On The Water’. Deep Purple in optima forma!

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Deep Purple Bombay Calling live @ India (1995).