24 augustus, de verjaardag van Jean-Michel Jarre

24 augustus 1948 werd Jean-Michel Jarre geboren in Lyon als zoon van de Franse filmmuziekschrijver Maurice Jarre, die muziek schreef voor onder andere ‘Lawrence of Arabia’, ‘The Longest Day’, ‘Doctor Zhivago’, ‘Dead Poets Society’ en ‘Ghost’. Al snel bleek dat Jean-Michel het muzikale talent van zijn vader had geërfd, want de jonge Jarre groeide al snel uit tot een ware synthesizer-virtuoos, die samen met onder anderen Vangelis, Kraftwerk en Kitaro wordt gezien als pioniers in de electronische muziek. Hoewel Jean Michel Jarre al in 1968 begon met het maken van muziek brak hij pas in 1977 door met zijn spraakmakende ‘Oxygène’.

Jean-Michel Jarre – ‘Music for Supermarkets’

In 1983 liet hij slechts één exemplaar persen van zijn album ‘Music for Supermarkets’ en vernietigde vervolgens de mastertape. Het album werd op Radio Luxembourg integraal uitgezonden en de LP werd daarna bij veilinghuis Hôtel Drouot in Parijs geveild voor het goede doel. ‘Music for Supermarkets’ geldt daardoor als een van de meest zeldzame albums die er bestaan, destijds geveild voor een bedrag van omgerekend €10.500 aan ene M. Gerard. Ondanks de zeldzaamheid bestaan van de radio opname natuurlijk enkele bootlegs, helaas niet allemaal van goede kwaliteit. Jean-Michel Jarre wordt vandaag 72 jaar.