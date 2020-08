Pharrell Williams brengt nieuwe single: ‘Entrepreneur’

‘Entrepreneur’, de nieuwe single van Pharrell Williams, is een krachtig eerbetoon aan ‘each & every black business person’. De track, die Pharrell opnam met Jay Z, komt met een video, waarin zwarte ondernemers en hun prestaties in de spotlights staan. Naast oprichters van diverse grote bedrijven, komen onder meer Issa Rae, Nipsey Hussle, Tyler, The Creator en Nicholas Johnson, ‘the first black valedictorian of Princeton University’, voorbij. ‘Entrepreneur’, met een onmiskenbare, opgewekte Pharrell-sound, is een hit track zoals we die gewend zijn van één van de meest invloedrijke artiesten van dit tijdperk.

Het verschijnen van ‘Entrepreneur’ sluit aan bij de nieuwste uitgave van TIME Magazine, waar Pharrell deze maand gastredacteur was. Voor het coverproject The New American Revolution stelde hij een serie essays en interviews met zwarte leiders samen. Daarin spreken zij zich uit over Amerika’s geschiedenis van onderdrukking en hun visie op een betere toekomst.