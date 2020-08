Maluma verrast fans met ‘Papi Juancho’

Surprise! Maluma verrast zijn fans met het uitbrengen van zijn vijfde studioalbum: ‘Papi Juancho’. Hij kondigde op Instagram het langverwachte album aan. Na een jaar vol onverwachte gebeurtenissen, zijn we wel toe aan een positieve verandering, vond de Latin superster. We couldn’t agree more!

Met zijn alter ego Papi Juancho keert Maluma terug naar zijn reggaeton-roots. Hij schreef de 22 tracks toen hij in quarantaine zat, in zijn Colombiaanse hometown Medellín. “Ik heb me volledig op het maken van nieuwe muziek gestort. Ik werkte alleen, net als in het begin van mijn carrière. Omdat ik in Medellín zat, vond ik mezelf en mijn liefde voor reggaeton weer helemaal terug.” Op het album, geproduceerd door zijn vaste producersduo Rude Boyz, staan features van verschillende reggaeton-artiesten, waaronder Justin Quiles, Lenny Tavarez en Myke Towers.

Maluma treedt op zondag 30 augustus op tijdens de MTV Video Music Awards, waar hij is genomineerd voor Best Latin Video (Qué Pena ft.J Balvin).