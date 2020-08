Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Level 42.

Eerder brachten wij in onze serie Full Concert al een concert van Level 42 dat in Nederland werd gegeven, te weten twee shows die de band gaf voor een aantal die-hard fans in de studio van Radio Rijnmond. Vandaag doen we het nog eens dunnetjes over met een optreden dat de band – op dat moment bestaande uit Mark King, Mike Lindup, Nathan King, Sean Freeman en Gary Husband – gaf op 18 februari 2009 in Vredenburg te Utrecht.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Level 42 live @ Utrecht, Holland (2009).