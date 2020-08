Nieuwe single The Wailers: ‘Philosophy of Life’

Afgelopen week bracht de legendarische band The Wailers hun nieuwe single ‘Philosophy of Life’ uit. De single is afkomstig van het ook afgelopen week verschenen nieuwe album ‘One World’. Een bijzonder moment, want maar liefst 25 jaar geleden verscheen er voor het laatst een studioalbum van The Wailers.

Aan ‘One World’ werkten verschillende – wel heel – bekende namen mee. Zo zijn niemand minder dan Julian, Cedella en Skip Marley (de zoon, dochter en kleinzoon van Bob) te horen. Andere gastartiesten zijn onder meer Emilio Estefan (die het album ook produceerde), de met een Latin-Grammy genomineerde Natiruts en de beroemde Braziliaanse percussionist Carlinhos Brown.