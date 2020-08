23 augustus, de verjaardag van Rick Springfield

Richard Lewis Springthorpe, bij ons beter bekend als Rick Springfield, viert vandaag zijn 71e verjaardag. Springfield. Australisch muzikant, singer-songwriter en acteur was vanaf 1969 tot 1971 bandlid van de pop/rock band Zoot, waarna hij een succesvolle solo carrière startte. Zijn debuutsingle ‘Speak to the Sky’ behaalde de Australische Top 10. Halverwege het jaar 1972 verhuisde hij naar de U.S.A. In zowel zijn thuisland als de U.S.A. had Springfield in 1981 een nummer 1 hit te pakken met de single ‘Jessie’s Girl’.

Grammy voor Rick Springfield

Voor ‘Jessie’s Girl’ mocht Rick Springfield een Grammy award in ontvangst nemen in de categorie Best Male Rock Vocal Performance. Na ‘Jessie’s Girl’ presteerde hij het om nog 4 top 10 hits in de U.S.A. te scoren met ‘I’ve Done Everything for You’, ‘Don’t Talk to Strangers’, ‘Affair of the Heart’ en ‘Love Somebody’. Zijn twee succesvolste albums tot op heden zijn ‘Working Class Dog’ (1981) en ‘Success Hasn’t Spoiled Me Yet’ (1982). Buiten de muziek is Springfield ook succesvol als acteur. Zo speelde hij Dr. Noah Drake in de serie General Hospital. In 2010 verscheen zijn autobiografie ‘Late, Late at Night: A Memoir’.