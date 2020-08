Troye Sivan maakt EP ‘In A Dream’ tijdens lockdown

Terwijl de zomer in volle bloei was berichtten we bij de release van zijn single ‘Easy’ al over de komst van Troye Sivans nieuwe EP. Inmiddels is het zover: ‘In A Dream’ is deze week uitgekomen. Daarop zijn de zes nummers terug te vinden die het Australische multi-talent maakte over de veranderende wereld waarin we nu leven.

Als zanger en acteur is de vijfentwintigjarige Sivan al ruim tien jaar onderweg. Wat begon met enkele kleine optredens op de Australische televisie, groeide uit tot een enorme fanschare, ruim 7 miljoen abonnees op YouTube en meer dan acht miljard streams over de verschillende streamingplatforms.

Zijn carrière begon toen hij als twaalfjarige zijn muziek begon te publiceren op YouTube. Binnen vijf jaar, waarin hij ook als vlogger zijn leven deelde met zijn achterban, sleepte hij zijn eerste platencontract binnen. Zijn eerste EP ‘TRXYE’, met daarop de single ‘Happy Little Pill’, bezorgde hem een notering in de hitlijsten wereldwijd. In Nederland scoorde hij in 2017 samen met Martin Garrix zijn eerste hit met het nummer ‘There For You’. Zijn laatste album ‘Bloom’ dateert van 2018, waarop ‘My My My’ en zijn samenwerking met Ariana Grande ‘Dance To This’, terug te vinden zijn.