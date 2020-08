ThirdTemple brengt ‘Sanctuary’ opnieuw uit wegens blijvende relevantie

ThirdTemple brengt het album ‘Sanctuary’, uit 2008, twaalf jaar na release nu opnieuw uit. ThirdTemple verlegt daarop de grenzen van de elektronische muziek en introduceert instrumenten en samples die niet vaak worden gebruikt in moderne elektronische muziek. Exotische Afrikaanse drumbeats en latin grooves zijn slechts een klein deel van het arsenaal dat hij gebruikt om zijn beats tot leven te laten komen. Zijn

Raphael Cohen, Producer van ThirdTemple, groeide een groot deel van zijn leven op met elektronische muziek. “Ik werd beïnvloed door de New Wave-bands uit de jaren 80 zoals New Order en synthesizerbands als Kraftwerk, OMD, Yello. The Beastie Boys, Chemical Brothers, BT, FSOL en The Crystal Method in de jaren 1990. De eerste vinylsingle die ik ooit kocht was ‘PopMuzik’ van M. Ik hield van de synths en basgeluiden. Andere favoriete nummers waren ‘Cars’ van Gary Numan, ‘Oh Yeah’ van Yello, ‘Funkytown’ van Lipps Inc, ‘I feel love’ van Donna Summer en ‘The Robots’ van Kraftwerk.”

Er speelde altijd muziek in het ouderlijk huis van Cohen. Zijn vader was een artiest in Marokko die bekend stond als Leony Elmagribi. Muziek werd hem met de paplepel ingegeven. De computerrevolutie van het afgelopen decennium heeft plaatsgemaakt voor een wildgroei aan mogelijkheden voor muziekartiesten om zich uit te drukken met behulp van softwaresynthesizers en virtuele samplers. Raphael, van huis uit een grafisch ontwerper en webprogrammeur, ontdekte en vond inspiratie in deze nieuwe wereld en begon al snel met het produceren van Techno House beats met zijn computersampler. Hij groeide deze uit tot een origineel project dat hij ThirdTemple noemt.

‘Sanctuary’ heeft een duidelijke boodschap die volgens Cohen nog steeds relevant is. Zo gaat ‘Mister President’ over hoe de wereldleiders gefaald hebben ten aanzien van de meest kwetsbaren. Terwijl de wanhopige kreet van het hongerige kind blijft roepen, blijven deze leiders in hun eenzame herenhuizen friemelen en negeren hun hartverscheurende smeekbeden. Het is de reden dat ThirdTemple’s ‘Sanctuary’ nu opnieuw is uitgebracht.