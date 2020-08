HALCYON draagt ‘Neon Nights’ op aan overleden vriend

Voor het schieten van videoclips was de lockdownperiode een geschikte tijd. Er was geen mens op straat en je kon met groot gemak normaal onbereikbare locaties gebruiken. De nagenoeg verlaten straten van Amsterdam deden bijvoorbeeld dienst als decor voor HALCYON’s clip bij ‘Neon Nights’. Het deze week uitgebrachte nummer is terug te vinden op zijn eerste EP, ‘HALCYON’, die op 16 oktober verschijnt.

De alternatieve R&B artiest brengt met ‘Neon Nights’ een ode aan die onvergetelijke nachten in je leven, waar je met groot plezier op terug kunt blijven kijken. “Ik wil ‘Neon Nights’ opdragen aan een van mijn beste vrienden, die onlangs is overleden. De gouden tijden die wij emotioneel met elkaar gedeeld hebben, zijn precies de herinneringen die ‘Neon Nights’ koestert.”

In het nummer hoor je de herkenbare dromerige R&B van HALCYON terug, waarin hij met een elektronische sound invloeden van muziek uit de jaren tachtig laat weerklinken. Zijn woonplaats Amsterdam geeft hem zelfvertrouwen en inspiratie om zijn droom na te jagen. “Wonen in Amsterdam biedt mij de mogelijkheid om open en vrij mijzelf te zijn, als queer man die zichzelf wil uiten. Ik ben dankbaar dat ik me in Amsterdam snel thuis voelde en niet langer als een buitenbeentje.”