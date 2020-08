The Killers – Imploding the Mirage

Net als de Kaiser Chiefs leken The Killers een band te worden waarvan hun hoogtepunt in de Zeroes inmiddels al een tijdje achter hen lag, en die sindsdien weinig bijzonders meer hebben voortgebracht. De vorige twee albums ‘Battle Born’ uit 2012 en ‘Wonderful Wonderful’ uit 2017 bevatten beide weinig uitschieters.

Na het vorige album stapte gitarist Dave Keuning ook nog eens op. Het zorgde voor een lange aanloop naar het nieuwe album ‘Imploding the Mirage’ waarbij er blijkbaar ook nogal wat hobbels op de weg lagen. Naar het schijnt hadden de twee overgebleven leden Brandon Flowers en drummer Ronnie Vannucci Jr. zes maanden aan materiaal gewerkt dat ze uiteindelijk regelrecht in de prullenbak hebben gegooid. Vervolgens begonnen ze opnieuw met producers Jonathan Rado (van Foxygen) en Shawn Everett, en een rits aan andere muzikale namen als Adam Granduciel van The War On Drugs, ex-Fleetwood Mac gitarist Lindsey Buckingham, k.d. lang, Weyes Blood en Blake Mills.

Niet alleen de bijdragen van Granduciel, maar ook van Everett (die het laatste War On Drugs album mixte) zorgen ervoor dat The Killers op enkele momenten zelfs meer dan The War On Drugs zijn gaan klinken dan als zichzelf. Op de opener ‘My Own Soul’s Warning’ en het jaren ’80-achtige ‘Running Towards a Place’ zou je bijna gaan twijfelen naar welke van de twee bands je nou zit te luisteren. Het zijn echter wel de sterkste Killers-nummers in jaren. Evenals de eerste single ‘Caution’ met Lindsey Buckingham (die bij wijze van grap werd ingeroepen, omdat Flowers riep: ‘Bel desnoods Lindsey Buckingham voor de gitaarpartijen’). Het album blijft verder redelijk consistent. Enkel op ‘My God’ met Weyes Blood dreigt het net iets té bombastisch te worden.

Maar uiteindelijk maken de 10 nummers wel duidelijk dat de moeilijke aanloop naar dit album ervoor heeft gezorgd dat ‘Imploding the Mirage’ het sterkste album van The Killers is geworden sinds ‘Sam’s Town’ uit 2006. Vernieuwend is het niet, maar The Killers klinken weer energieker dan op hun vorige twee albums. Waarmee ze toch niet in het Zeroes revival circuit zijn gevallen. (8,0/10) (Island)