Katy Perry brengt ‘What Makes A Woman’ uit

Nog een week te gaan voor Katy Perry’s nieuwste album ‘Smile’ het levenslicht ziet. Het aftellen is begonnen en om de ongeduldigen nog wat te kalmeren heeft de Amerikaanse zangeres donderdag een ingetogen live-versie van het nummer ‘What Makes A Woman’ online gezet.

De video is de volgende release in een reeks clips die naar het album toewerken. Zo kwam vorige week vrijdagmiddag de officiële video uit van de titeltrack ‘Smile’ en werd eerder al ‘Daisies’ gepubliceerd. Daarnaast zette ze in juni ook een speciaal opgenomen show, de ‘Coke Studio Sessions’, online.