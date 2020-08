Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van CHVRCHES.

Het uit Glasgow afkomstige synth-pop trio CHVRCHES – bestaande uit Lauren Mayberry, Iain Cook, Martin Clifford Doherty – stond in 2018 twee keer op het podium van het Austin City Limits Music Festival, te weten op zaterdag 4 oktober en op zaterdag 11 oktober. Het Austin City Limits Music Festival festival wordt jaarlijks gehouden in het Zilker Park in Austin, Texas. In 2018 was de line-up zoals altijd weer grandioos met artiesten als Paul McCartney, Metallica, Arctic Monkeys, Travis Scott, Odesza, en The National.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: CHVRCHES live @ Austin City Limits Music Festival (2018).