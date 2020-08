Raplegende Nas brengt nieuw album ‘King’s Disease’

‘King’s Disease’, het nieuwe album van raplegende Nas, symboliseert de hoge pieken en diepe dalen van de eliteklasse. Volgens Nas zijn ook zij niet immuun voor menselijk leed. De plaat telt dertien nummers en is met een verrassende selectie gastartiesten tot stand gekomen.

Op het album hoor je melodieuze beats van producer Hit-Boy en teksten over het roerige leven van iemand die op een voetstuk wordt geplaatst. Vorige week bracht ‘The King of New York’ zijn explosieve single ‘Ultra Black’ uit. Hiermee kondigde hij het album aan na een afwezigheid van twee jaar.