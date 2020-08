22 augustus, de verjaardag van Layne Staley

Op 22 augustus blikken we terug op de geboortedag van Layne Staley, de in 2002 overleden zanger van Alice in Chains. Staley werd geboren in 1967 in Kirkland, in het uiterste Noord-Oosten van de Verenigde Staten. Staley richtte in 1987, samen met Jerry Cantrell, de grunge-formatie Alice in Chains op. Met die band scoorde Staley in 1993 een grote hit met het nummer ‘Would?’, dat eerder verscheen op het hitalbum ‘Dirt’ en de soundtrack van de film ‘Singles’, met onder anderen Bridget Fonda, Kyra Sedgwick en Matt Dillon.

In 1994 stapte Staley ook in Mad Season, die in Seattle gevormd werd. De muziek van de band was niet echt grunge maar een compilatie van rock. De groep bestond uit zanger Layne Staley (Alice in Chains), gitarist Mike McCready (Pearl Jam), bassist John Baker Saunders (The Walkabouts) en drummer Barrett Martin (Screaming Trees). Aangezien de meeste leden hun sporen al eerder hadden verdiend, staat Mad Season ook wel bekend als een supergroep.