‘Baby It’s You’ markeert de terugkeer van London Grammar

Was 2020 een normaal jaar geweest, dan had London Grammar deze zomer waarschijnlijk weer vele festivals in Europa aangedaan en de bezoekers daarvan voor zich weten te winnen met opgelichte tipjes van de sluier die over eventueel nieuw materiaal had gelegen. Helaas is 2020 geen normaal jaar.

De single ‘Baby It’s You’ is juist daarom een heerlijk teken van leven van de band sinds hun album ‘Truth Is A Beautiful Thing’ uit 2017. Ze werkten voor dit nummer samen met de Engelsman George FitzGerald, die bekendstaat om zijn eigen elektronische producties. Het drietal uit Nottingham, bestaande uit zangeres Hanna Reid, gitarist Dan Rothman en drummer Dominic Major, debuteerde in 2013 met het album ‘If You Wait’. Hierop was ook hun indrukwekkende doorbraak hit ‘Strong’ te vinden, waarmee ze de harten stalen van menig muziekliefhebber. Hopelijk doen ze dat nu weer met ‘Baby It’s You’.