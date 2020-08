Frank Boeijen kondigt najaarstournee aan

Frank Boeijen zal dit najaar een aantal poppodia in Nederland aandoen om in een unieke intieme sfeer zijn publiek een mooie avond te bezorgen. Met zijn oude muzikale strijdmakker Ger Hoeijmakers zal Frank het publiek meenemen op een muzikale reis door de tijd.

Ook staat er in 2021 een theatertour van Frank Boeijen gepland, die van eind januari tot en met eind mei zal gaan duren. Deze tournee stond eerder dit jaar gepland, maar is door Covid-19 worden opgeschoven naar begin volgend jaar.

vr 9 oktober 2020 19.00 uur Maastricht Muziekgieterij

vr 9 oktober 2020 21.30 uur Maastricht Muziekgieterij

zo 11 oktober 2020 20.30 uur Tilburg 013

vr 30 oktober 2020 19.00 uur Enschede Muziekcentrum

vr 30 oktober 2020 21.30 uur Enschede Muziekcentrum

zo 1 november 2020 17.15 uur Haarlem Patronaat

zo 1 november 2020 20.30 uur Haarlem Patronaat

do 5 november 2020 20.30 uur Utrecht TivoliVredenburg

zo 15 november 2020 19.00 uur Zwolle Hedon

zo 15 november 2020 21.30 uur Zwolle Hedon

do 19 november 2020 20.00 uur Dordrecht Bibelot

do 19 november 2020 22.15 uur Dordrecht Bibelot

do 26 november 2020 19.00 uur Den Haag Paard

do 26 november 2020 21.30 uur Den Haag Paard

za 28 november 2020 19.00 uur Nijmegen Vereeniging

za 28 november 2020 21.30 uur Nijmegen Vereeniging