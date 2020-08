TYN en Bini komen met rap over studiefinanciering

Waar rap en hip hop negen van de tien keer over liefde, sex of drugs gaan, komen Bini en TYN met wellicht het meest originele onderwerp voor een nummer: De studiefinanciering. Het duo uit Amersfoort maakte het nummer over studenten die leven van hun DUO basis financiering, ne eventueel aangevuld met een aanvullende studie financiering of lening.

Het is voor studenten vaak moeilijk om op die leeftijd al door alle regeltjes de mazen van de wet weten te vinden om op die manier de beste regelingen te kunnen vinden. Studiefinanciering is dan ook niet het fijnste, en de meeste studenten hebben dan ook problemen om rond te komen. Rapper Bini (21) en producer TYN (19) kunnen daar over meepraten, vandaar het nummer.

TYN heeft inmiddels een platendeal bij 38°NORTH records en vroeg de unsigned Bini om hem te vergezellen voor ‘Basis/Aanvullend’. Het werd een aanstekelijke track, die niet alleen hun standpunt duidelijk maakt, maar ook gewoon lekker in het gehoor ligt.