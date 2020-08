Suzan & Freek & Snelle brengen muzikale ode aan het oosten

Suzan & Freek hebben samen met Snelle vandaag de single ‘De Overkant’ uitgebracht. ‘De Overkant’ is een muzikale ode aan de Achterhoek, de streek waar ze alle drie zijn geboren en waar terugkomen voor hen altijd voelt als thuiskomen.

Ze noemen dit het einde van de wereld/maar het is eigenlijk niet eens zo heel ver/En er is niets te beleven/maar da’s prima voor heel even/Eén kroeg en één kerk

‘t Is niets om over naar huis te schrijven/dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven/Ken elke achternaam en ieder plein/wil nergens liever zijn

’t Is stil hier aan de overkant/Maar ik kom hier vandaan/Waar je fiets gewoon nog open langs/De weg kan blijven staan

De wens om samen te werken bestond al langer bij Suzan & Freek en Snelle. Bij optredens kwamen ze elkaar regelmatig tegen en zowel backstage als op het podium konden ze het goed vinden. Uiteindelijk vonden ze de tijd om met z’n drieën de studio in te duiken met als resultaat ‘De Overkant’, een nummer over de gemeenschappelijke geboortegrond, de herinneringen die ze daaraan hebben, de charme van het opgroeien in een klein dorp en het gevoel van thuiskomen als ze naar die plek terug gaan.

Snelle: “Ik ben eigenlijk gewoon keihard fan van Suzan & Freek! Het afgelopen jaar heeft hun carrière, net als die van mij, een megaboost gekregen. Op afstand genoot ik van hun groei en de stappen die ze zetten. Bij een samenwerking vind ik het altijd leuk om te zoeken naar een gemeenschappelijk thema of gevoel en toen kwam al snel onze liefde voor thuis ter sprake. Ik ben superblij met ‘De Overkant’ – en Deventer hopelijk ook, de plek waar ik muzikaal ben opgegroeid.”

Suzan & Freek: “We zijn allebei groot fan van Snelle en het was te gek om met hem samen te werken op ‘De Overkant’. Net als Snelle hebben we warme herinneringen aan de plek waar onze wortels liggen. In Lichtenvoorde, het dorp waar wij zelf met veel plezier onze jeugd hebben doorgebracht, zijn we nu nog vaak te vinden. We wonen inmiddels in het westen en daar moeten we vaak zijn, maar in het oosten komen we echt nog ‘thuis’.”