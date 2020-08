DJ Loudar maakt hardstyle versie van La Bouche’s ‘Be My lover’

Hardstyle DJ Loudar heeft een hardstyle versie gemaakt van ‘Be My lover’, de grote hit van La Bouche uit 1995. 25 jaar na dato weet de DJ uit Groningen de hit, die in Nederland de 2e plaats in de hitlijsten wist te behalen en in België op de 6e plek terecht kwam, het nummer op te frissen. In een compleet nieuw jasje, met een dikke stampende beat, maakte Arnoud van Nispen, zoals DJJ Loudar in het echt heet, er een hardstyleversie van,

DJ Loudar is al 20 jaar DJ en heeft al verschillende hits op z’n naam staan in de scene. Sinds een aantal jaar is Loudar echter weer terug naar z’n roots; de wereld van de Hardere stijlen. De energieke DJ maakt de laatste tijd naast veel harde bootlegs ook steeds meer eigen releases.

Z’n laatste release ‘Otherside’ heeft nu op Spotify al meer dan 170000 streams behaald, een knappe prestatie voor een Nederlandse hardstyle DJ.

DJ Loudar draait er zijn hand niet voor om om bekende hits onder handen te nemen, of het nu in de hardstyle is, happy hardcore of freestyle, maar knalt er gewoon hard tegenaan. Loudar wakt met het grootste gemak Rihanna onder handen, maar ook André Hazes of zoals bij deze: La Bouche.