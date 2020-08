Vandaag viert Ellert Driessen zijn 62e verjaardag. Ellert (links op de foto) was de zanger en drijvende kracht achter de in 1975 opgerichte Nederlandse band Spargo. De band, bestaande uit de Amsterdammers Ruud Mulder (gitaar, zang), Lilian Day Jackson (zang), Ellert Driessen (toetsen, zang), Jef Nassenstein (bas, zang) en Leander Lammertink (drums) hadden een aantal flinke hits, waaronder ‘One Night Affair’, ‘Hip Hap Hop’, en hun grootste hit ‘You and Me’.

De single ‘You and Me’ werd de bestverkochte plaat van 1980 in Nederland en bereikte de nummer 1-positie. Ook buiten Nederland werd deze plaat een grote hit.