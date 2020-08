Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Cutting Crew.

In 1989 gaf de Britse band Cutting Crew een concert in Londen. In 1986 had de band een grote hit met het nummer ‘(I just) died in your arms’. Cutting Crew kwam in in totaal in 18 landen, waaronder de Verenigde Staten, Noorwegen en Canada, op de eerste plaats terecht van de hitlijsten met hun debuutsingle. In de Nederlandse Top 40 piekte ‘(I just) died in your arms’ op de 9e plaats.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Cutting Crew live @ London, England (1989).