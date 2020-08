De Spotify Maxazine België Playlist van 21 augustus 2020

Hij is er weer: De wekelijkse Maxazine België Playlist op Spotify. Iedere week weer vernieuwd met een aantal nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Een nieuwe lijst met de beste muziek van Belgische bodem, speciaal samengesteld voor jullie. Enkele nummers blijven staan, enkele nummers vervangen we door nieuwere, betere, maar in ieder geval: andere tracks. Vandaag de nieuwe lijst, die van 21 augustus 2020.

Elke week weer smeden onze muziekredacteurs weer een nieuwe Spotify Playlist. Come rain, come shine, inmiddels is onze playlist een van de weinige zekerheden die de Nederlandse burger nog heeft. Elke week wordt de argeloze muziekluisteraar weer overspoeld met honderden en honderden nieuwe releases die met geen mogelijkheid allemaal zijn bij te benen. De muziekredactie van Maxazine België lukt dat natuurlijk ook niet maar vele oren maken licht werk en we horen heel erg veel. Dat gaat dan allemaal op een grote hoop en en dan begint het proces van schifting. Die wel, die niet. die wellicht, die zeer zeker. Zoals al eerder gezegd bij Maxazine België dus geen algoritme dat met artificial intelligence elke week automatisch een lijstje maakt. Nee hier zitten nog echte mensen achter, echte muziekliefhebbers die met hart en ziel en zo breed mogelijk aanbod selecteren met de mooiste muziek van dit moment. Een mooie smaakwaaier van alle soorten muziek of het nu pop, dance , R&B, Rap, nederhop, world, jazz, blues, funk of wat dan ook is, het komt allemaal aan bod.

De luisteraars waarderen onze aanpak want het aantal luisteraars neemt elke week zeer langzaam maar toch gestaag toe. Daar zijn we heel trots op en daarvoor maken we een diepe buiging naar jullie, de mensen die naar onze lijst luisteren.

Deze week hebben we heerlijk lekkere nieuwe tracks in de aanbieding! Heerlijk voor een zwoele zomeravond. Downloaden hoeft niet eens, gewoon lekker streamen, kan jou het schelen!