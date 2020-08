Waikiki, de nieuwe Hawaiiaanse ster, komt met nieuwe single

Waikiki is een singer-songwriter uit Maui, Hawaii, tegenwoordig woonachtig in Noorwegen en Zuid-Frankrijk. Waikiki maakt pop / Tropical House-muziek met energieke, vrolijke vibes. Vrolijkheid, want de naam Waikiki komt van de beroemdste stranden ter wereld, een van de grootste trekpleisters van Hawaii.

Het verhaal van Waikiki begon na het winnen van een plaatselijke schoonheidswedstrijd waarbij ze een modellencontract voor Japan won. De Japanse markt speelde een belangrijke rol bij het promoten van haar carrière als actrice en zangeres omdat Waikiki per toeval Japans sprak. Het was vanwege de Japanners dat ze fulltime zangeres werd, waarna haar Japanse agent haar in een entertainmentmachine veranderde. Ze leerde zingen met een kleine band en trad één keer per week op in een 5-sterrenhotel in de Tea Room, waar ze een bloem in haar haar moest dragen als Billy Holiday, en zich moest kleden in een baljurk die ze eerder droeg als beautyqueen op de Universiteit van Hawaï. Voornamelijk een model, maar aangezien ze in Europa als model vaak te horen kreeg te klein te zijn, ging Waikiki als jazz-zangeres aan de slag in nachtclubs door heel Europa.

Waikiki kreeg een deal als songwriter bij BMG in Stockholm, waarna ze haar eerste platencontract tekende bij EMI-Warner Chappell. Haar eerste release ‘Maui No Ka Oi’ werd een hit werd en met meet dan 80000 likes en volgers op Facebook gaat Waikiki nu de rest van Europa veroveren met haar nieuwste ‘Midnight Taboo (Tropical House)’.