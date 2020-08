Pink Floyd’s ‘Delicate Sound of Thunder’ eenmalig in de bioscopen

Trafalgar Releasing heeft in Londen bekend gemaakt dat Pink Floyd’s ‘Delicate Sound of Thunder’ op 15 oktober wereldwijd in première gaat. De volledig gerestaureerde en voor een Grammy genomineerde concertfilm wordt in de Benelux door Piece of Magic Entertainment in de bioscoop uitgebracht. De kaartverkoop start op 27 augustus. Deelnemende bioscopen zijn hier te vinden.

In 1987 maakte Pink Floyd een triomfantelijke comeback. De legendarische Britse band, begonnen in 1967, kreeg te maken met het vertrek van de twee oprichters: keyboardspeler en zanger Richard Wright verliet de band na de opnamen van The Wall” in 1979 en bassist en tekstschrijver Roger Waters begon een solocarrière in 1985, na het album ‘The Final Cut’ uit 1983.

Zanger, gitarist en componist David Gilmour en drummer Nick Mason lieten zich niet uit het veld slaan en kwamen met een nieuw album, ‘A Momentary Lapse Of Reason. De plaat werd een gigantisch succes. Er volgde een tournee waar gedurende twee jaar meer dan 4 miljoen fans op afkwamen en het maakte dat Richard Wright terugkeerde naar de band. De concerten – waaraan ook 8 van ’s-werelds beste sessiemuzikanten meededen – waren de ultieme viering van het talent van David, Nick en Richard.

De opnames tijdens de concerten in het Nassau Coliseum (Long Island, New York) in augustus 1988, resulteerden in het fameuze live album ‘Delicate Sound of Thunder’ en de voor een Grammy Award genomineerde concertregistratie van Wayne Isham. En nu is ‘Delicate Sound of Thunder’ voor het eerst in de bioscoop te zien. De originele 35 mm opnamen werden nauwgezet gerestaureerd en gedigitaliseerd. Het materiaal kreeg een complete re-edit door Benny Trickett onder regie van Aubrey Powell/Hipgnosis. Geluidstechnicus Andy Jackson die jarenlang met Pink Floyd samenwerkte, maakte samen met David Gilmore en bijgestaan door Damon Iddins een remix van de originele sound.

Pink Floyd’s sessiemuzikanten: Jon Carin (keyboards, zang), Tim Renwick (gitaar, zang), Guy Pratt (bas, zang), Gary Wallis (percussie), Scott Page (saxofoon, gitaar),

Margret Taylor (Backing Vocals), Rachel Fury (Backing Vocals) and Durga McBroom (Backing Vocals).

Credits:

Filmproducers: Curt Marvis en Carl Wyant; Cinematografie: Marc Reshovsky; Lichtontwerp: Marc Brickman, conceptual footage onder regie van Storm Thorgerson (uitgezonderd ‘Money’ regie Storm Thorgerson, Barry Chattington en Peter Medak). Animatie bij ‘Time’ is van Ian Emes.

De setlist is een gebalanceerde mix van het nieuwe materiaal van destijds en Pink Floyd klassiekers, waaronder vier nummers van ‘The Dark Side of the Moon’ (‘Time’, ‘On the Run’, ‘The Great Gig in the Sky’ en ‘Us and Them’), de meesterlijke en imposante titeltrack van ‘Wish You Were Here’, het nummer ‘Comfortably Numb’ van ‘The Wall’ en het extatische ‘Run Like Hell’. Van ‘A Momentary Lapse of Reason’ het atmosferische instrumentale nummer ‘Signs of Life’, het krachtige ‘Learning to Fly’ en de emotionele song ‘On the Turning Away’.

Pink Floyd’s ‘Delicate Sound of Thunder’ is een heerlijke en fascinerende bioscoopervaring die geen enkele popmuziekliefhebber mag missen. Een ultieme filmbeleving in 4K en Dolby Atmos sound. Een ode aan de creatieve genialiteit van David Gilmour, Nick Mason and Richard Wright op de toppen van hun kunnen.

‘Delicate Sound of Thunder’ is vanaf 15 oktober te zien in de bioscoop (in Dolby Atmos in geselecteerde bioscopen). De kaartverkoop start op 27 augustus via deze website waar fans ook de meest update informatie kunnen vinden over de bioscooprelease. De vertoningen vinden plaats volgens de door de overheid voorgeschreven COVID-19 maatregelen.