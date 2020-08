L’Impératrice komt naar Paradiso

Met invloeden van seventies spacedisco, nineties synthpop en Franse filmmuziek maken de zes Parijzenaren van L’Impératrice onweerstaanbare, sensuele nummers vol joie de vivre. De release van het debuutalbum ‘Matahari’ in 2018 was zo’n daverend succes in het thuisland, dat snel daarna een wereldwijde release volgde.

De Franse discobelofte is daarmee vastberaden om de wereld te veroveren – de bandnaam betekent immers keizerin – en zo’n twee jaar later koerst de groep daar nog steeds hard op af. Op 10 februari staat L’Impératrice in Paradiso.