Fantastic Negrito komt naar Paradiso Noord

De muziek van de Amerikaanse blues, R&B en roots singer-songwriter Fantastic Negrito draait voornamelijk rondom één belangrijk thema: vallen en weer opstaan. De tweeënvijftigjarige muzikant tekende een miljoenencontract bij een platenmaatschappij, maar maakte vervolgens een traumatische gewapende overval mee en raakte in 2000 betrokken bij een bijna fataal verkeersongeluk.

Na vier weken coma en onherstelbare schade aan zijn speelhand moest hij jarenlang revalideren en trok hij terug naar geboortestad Oakland. Hier leerde hij zichzelf opnieuw gitaar spelen en keerde hij terug naar de muziek van zijn jeugd: de blues.

Hij maakte een comeback in de muziekwereld en won in 2015 glorieus NPR’s Tiny Desk Contest. Ook bracht hij een nieuw album uit: ‘The Last Days Of Oakland’, waarmee hij in 2017 een Grammy Award won voor Best Contemporary Blues Album. In het voorjaar 2018 verscheen ‘Please Don’t Be Dead’, zijn meest soulvolle plaat tot nu toe, waarmee hij opnieuw een Grammy Award in de wacht sleepte.

In augustus 2020 bracht hij zijn derde album ‘Have You Lost Your Mind Yet?’ uit. Op woensdag 24 maart geeft hij in het kader van zijn gelijknamige wereldwijde tournee een concert in Paradiso Noord in Amsterdam.