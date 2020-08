Jairzinho naar de Melkweg

Jairzinho staat bekend als mede-oprichter van platenlabel Rotterdam Airlines en scoorde als artiest een groot aantal hits zoals Gass (met Sevn Alias, Jason Futuristic en BKO), Tempo (met Boef), en Zegen (met Snelle). In september staat hij met een gloednieuw project in de Max waarmee hij het over een andere boeg gooit.

In de huidige muziekwereld krijgen vrouwelijke artiesten niet de aandacht die zij verdienen. Jairzinho ziet dit ook en neemt het heft in eigen handen en presenteert: “Een project met en voor vrouwen”. Daarbij zal hij nieuw werk van zijn gloednieuwe album laten horen. Met het project wil Jairzinho aan de rest van de wereld laten zien dat er veel talent, kracht en diversiteit ligt bij de vrouw: “Los van de muziek willen we de boodschap doorzetten door de samenwerking met krachtige vrouwen aan te gaan en hiermee de doelgroep, de vrouw, te inspireren.”

Op 26 september staat Jairzinho in de Melkweg in Amsterdam