Jacob Lee komt naar Rotown

Jacob Lee doet het net een klein beetje anders dan de meeste populaire singer-songwriters. De Australiër beschikt over het talent om liedjes te schrijven die fijn in het gehoor te liggen. Toch maakt hij er een punt van niet alles wonderschoon en gepolijst te laten klinken. Zijn single ‘Silhouette’ vindt die fijne balans tussen het experiment en het popliedje: de dissonante geluiden vormen alsnog een zekere harmonie met Lee’s loepzuivere stemgeluid.

Jacob Lee komt op 15 februari naar Rotown in Rotterdam.

In het verleden deed Lee mee aan de Australische versie van The Voice, waarin hij werd gecoacht door will.i.am van The Black Eyed Peas. Sindsdien beloopt de muzikant zijn eigen onafhankelijke pad door de muziekindustrie. Die eigenwijsheid heeft hem geen windeieren opgeleverd, met meer dan 240 miljoen streams over de hele wereld. Vorig jaar brak Lee wereldwijd door met zijn debuutplaat ‘Philosophy’, en momenteel sleutelt hij aan de opvolger, ‘Conscience’. Het is onze filosofie en goede geweten die ons vertelt dat Jacob Lee een blijvertje gaat worden.