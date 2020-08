Daði Freyr naar Paradiso

Daði Freyr werd geboren in de IJslandse hoofdstad Reykjavik. Na een muziekopleiding te hebben voltooid in Berlijn, richtte hij in 2017 de band Gagnamagnið op, samen met zijn zus en echtgenote. Daði & Gagnamagnið deden tweemaal mee aan Söngvakeppnin, de IJslandse voorrondes voor het Eurovisie Songfestival.

Tijdens hun tweede deelname kwamen ze als winnaar uit de bus en werd hun vrolijke synthpoptrack ‘Think About Things’ de officiële inzending van IJsland voor het Eurovisie Songfestival 2020 in Rotterdam én in combinatie met de knotsgekke videoclip een grote viral internet-hit.

Helaas mocht het Songfestival geen doorgang vinden, maar gelukkig bleef Daði niet met lege handen achter: zo won hij als pleister op de wond dit jaar de online editie van het Eurovisie Songfestival 2020. Of hij in 2021 alsnog namens IJsland in Rotterdam te zien is, is nog niet bekend. Maar nadat zijn eerste concert op Nederlandse bodem in december 2020 in Bitterzoet razendsnel uitverkocht, geeft hij op 29 maart 2021 een extra concert in de grote zaal van Paradiso.