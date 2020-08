James Vincent McMorrow komt terug naar Paradiso

De Ierse zanger en liedjessmid James Vincent McMorrow is terug van weggeweest. Drie jaar na zijn laatste album ‘True Care’ komt McMorrow in 2020 met het nieuwe album ‘Grapefruit Season’, waarvan hij in 2019 al een voorproefje gaf tijdens een intiem concert in Paradiso Noord.

In het begin van zijn carrière speelt James Vincent McMorrow als drummer bij hardere rockbands, maar in de daaropvolgende jaren vindt hij zijn passie bij het maken van akoestische folkmuziek. Inspiratie haalt hij in die beginperiode van artiesten als Sufjan Stevens en Band of Horses.

Zijn debuutalbum ‘Early In The Morning’ (2010) wordt een doorslaand succes en het is een cover van Steve Winwoods’ ‘Higher Love’ die hem wereldwijd bekendheid oplevert. Dat McMorrow de tijd neemt voor zijn albums is een feit. In de jaren die volgen ontwikkelt hij zijn geluid verder en is te horen hoe hij zijn nummers uitbreidt met synthesizers en samples.

James Vincent McMorrow komt op 6 april terug naar Paradiso.