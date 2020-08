Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Paul McCartney.

Op 27 juni 2010 was Sir Paul McCartney de afsluitende act tijdens het in Hyde Park te Londen gehouden Hard Rock Calling. Paul’s optreden tijdens Hard Rock Calling bevatte een groot aantal hits waaronder ‘Jet’, ‘All My Loving’, ‘Got To Get You Into My Life’, ‘The Long And Winding Road’, ‘Eleanor Rigby’, ‘Something’, ‘Band On The Run’, ‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’, ‘Back In The USSR’ en nog veel meer.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Paul McCartney live @ Hard Rock Calling (2010).