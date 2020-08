18 augustus, de verjaardag van Mika

Vandaag viert de Britse singer-songwriter Mika zijn 37e verjaardag. Nadat hij zijn eerste EP getiteld ‘Dodgy Holiday’ opnam, bracht Mika in 2007 zijn debuutalbum ‘Life in Cartoon Motion’ uit. ‘Life in Cartoon Motion’ ging wereldwijd meer dan 5,6 miljoen keer over de toonbank waardoor de zanger de Brit Award won voor Best British Breakthrough act en ook een Grammy Award nominatie kreeg. In 2008 bracht hij zijn tweede EP uit getiteld ‘Songs for Sorrow’. Deze EP kwam uit in gelimiteerde oplage, en is wereldwijd een collectors item geworden.

In 2009 kwam Mika’s tweede studio album uit, ‘The Boy Who Knew Too Much’. Aan het einde van zijn wereldtournee nam hij zijn derde album op, ‘The Origin of Love’. Zijn laatste wapenfeit dateert uit 2019, getiteld ‘My Name Is Michael Holbrook’.