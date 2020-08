WARE brengt debuutalbum ‘Higher’

Het uit Nederland afkomstige WARE, bestaande uit het trio Bas van der Krogt, André van der Wolf en Eric Dietz, brengt een sound die je Crossover Electro Pop zou kunnen noemen. Een frisse mengeling van jaren 80 pop, Italo Disco, Brit Rock, New Wave en Electro, rechtstreeks vanuit Leiden, naar je speakers.

Bas en André ontmoetten elkaar meer dan 10 jaar geleden en maakten lange tijd muziek onder de naam Tomorrow Starts. In 2017 kwam Eric de band versterken, waarna de mannen naast optreden ook uitgebreid te jammen in de studio. “Uit de jamsessies kwam een hele coole vibe voort doordat we steeds meer electronica begonnen toe te voegen”, aldus de mannen. Een jaar later, met hun intrek in de nieuwe studio, nam het creatieve proces een vlucht. “De songs schreven zich bijna vanzelf en de WARE sound was geboren.“

‘Higher’ is het debuut van WARE, met een flinke dosis jaren 80. Denk hierbij aan Human League, OMD, Ultravox, Pet Shop Boys, zelfs een beetje Depeche Mode of The Cure in een nieuw, maar toch vertrouwd vintage jasje. Lekkere Synth-wave, die zeker niet zou hebben misstaan in de jaren 80 hitlijsten. Maar ook nu, nog steeds helder en lekker.

Het album is de opvolger van de EP ‘Plastic’ die een klein jaar geleden al uitkwam. Het leverde de band een voorprogramma op van China Crisis in de Boerderij in Zoetermeer. Nu is het tijd voor de volgende stap, het album ‘Higher’. De eerste single daarvan, ‘Electric’, komt over twee weken uit. Voor nu: ‘Higher’.