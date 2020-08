Tweede EP voor Martin Sillen

Martin Sillen bracht juni 2019 de single ‘Again’ uit. Dat smaakte naar meer. Het duurde dan ook niet lang voordat de Limburgers hun eerste EP presenteerden. ‘So Strange’ verscheen, met vooruitziende blik, nog net voor het memorabele jaar 2020.

Zelfs in dit vreemde jaar willen de vier heren muzikaal niet in een volledige lock down. Door Corona weliswaar iets verlaat, maar toch. op 28 augustus verschijnt de tweede EP ‘Not Your Hero’. De release zal op die avond worden gevierd met een heuse release show in het Cultuurhuis te Heerlen. Uiteraard Corona proof.