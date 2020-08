17 augustus, de verjaardag van Hans Vandenburg

Vandaag viert Hans Vandenburg, gitarist en zanger van de Haagse popband Gruppo Sportivo zijn 74e verjaardag. Eind jaren ’70 behaalde Gruppo Sportivo, mee surfend op het in opmars zijnde New Wave genre, nationale bekendheid. De band bracht in 1976 hun debuutsingle uit getiteld ‘Out There In The Jungle’, hun muzikale hoogtepunt behaalden ze met met twee albums, te weten ‘Ten Mistakes’ (1977) en ‘Back to ’78′. Gruppo Sportivo staat bekend door hun live optredens, die doordrenkt zijn met humor en slapstick.

Hans Vandenburg’s grootste hit met Gruppo Sportivo

In Nederland hadden ze hun grootste hit met de single ‘Disco really made it’, deze behaalde de 11e plaats in de Top 40. In 2015 had Maxazine een interview met Hans, dit is hier te lezen.