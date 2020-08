Philly Moré en Lil Kleine releasen hit single ‘Ruzie’

Philly Moré, getekend bij het recordlabel ‘777’ van Frenna, bracht vorig jaar zijn eerste eigen release ‘Tranen In De Studio’ uit samen met Snelle. De succesvolle track werd al snel bekroond met een gouden plaat waarna Moré niet heeft stilgezeten. Deze week bracht hij zijn langverwachte tweede release genaamd ‘Ruzie’ uit, samen met niemand minder dan collega-artiest Lil Kleine.

Momenteel werkt Moré hard aan zijn carrière op het gebied van muziek en produceren. ‘Ruzie’ is de eerste single in aanloop naar de release van zijn eigen debuutalbum. “Het nummer betekent erg veel voor mij. Los van de tekst en de sounds die heel dichtbij mij staan betekent dit ook “Artistieke Vrijheid” voor mij. Men probeert mij vaak door mijn uiterlijk in hokjes te plaatsen die mij niet representeren. Hiermee laat ik zien dat ik veel meer ben en kan.” Aldus Moré over deze single. Het album beloofd enorm divers te worden qua muziekstijlen en zal variëren van Afroswing tot Gospel en van UK Garage tot Pop. Daarnaast zullen er meerdere grote Nederlandse artiesten op dit album te horen zijn.

Philly Moré werd in 1991 geboren in Kinshasa, Congo maar groeide op in Den Haag waar hij Frenna en de andere jongens van de rapformatie SFB leerde kennen. Zij brachten samen verschillende platen uit waaronder de zomerhit ‘Dansen Op Labanta’, ‘Only You’ en ‘Achtbaan’. De heren weten elkaar continu te inspireren en helpen elkaar op het gebied van muziek naar een hoger niveau. Moré zijn doel is om te inspireren, nu lijkt dat wellicht heel erg cliché maar hij gelooft er heilig in dat het aan hem, en zijn collega-artiesten is, om de volgende generatie groter te laten dromen en te laten zien dat alles mogelijk is.

